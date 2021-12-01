Зловмисниця швидко витратила усе, що було на картці, і збільшила ліміт

Поліцейські викрили шахрайку, яка ошукала 59-річного рівнянина майже на 100 тис. грн. Під час застілля жінка напоїла чоловіка снодійним, від якого він прийшов до тями через два дні. А потім виявив зникнення золота, доларів та банківських карток. Зловмисницю, матір п’ятьох дітей, розшукали у Вінниці.

59-річний мешканець Рівного у вересні заявив у поліцію, що невідома дівчина обікрала його на велику суму. Вона заговорила до чоловіка на вулиці біля центрального автовокзалу. Вони швидко познайомилися, пішли разом у супермаркет, а потім – додому до чоловіка. Як повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, під час застілля дівчина підсипала чоловікові у чарку речовину, від якої він заснув. Отямився аж через дві доби і виявив, що його гостя викрала $2150, золоті вироби та дві банківські картки, з яких знімала готівку, розраховувалася у магазинах, здійснювала оплату через інтернет. Коли вичерпався кредитний ліміт, шахрайка збільшила його. Загальна сума завданих збитків сягнула майже 100 тис. грн.

Рівненські оперативники розшукали шахрайку у Вінниці, де вона мешкає з чоловіком та дітьми. Потерпілий одразу її упізнав.

«Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні крадіжок, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та заволодінні документами шляхом шахрайства. 30 листопада кримінальне провадження за 17 епізодами надіслали в суд», — ідеться у повідомленні поліції.

З’ясувалося також, що 24-річна підозрювана вже має погашену судимість за крадіжки та вимагання. Максимальне покарання, яке загрожує жінці, матері п’ятьох маленьких дітей — до п’яти років позбавлення волі.