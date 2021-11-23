Колишнього суддю Солом’янського суду Сергія Зінченка імовірно застрелили

Колишнього суддю Солом'янського районного суду Києва Сергія Зінченка, якого підозрювали в хабарництві і причетності до схеми заволодіння столичними квартирами померлих осіб, знайшли мертвим. Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на поліцію.

«Це сталося у четвер, 18 листопада. Шевченківський район, вулиця Лук'янівська. Попередньо йшло як самогубство», – розповіли в поліції.

Інших деталей у відомстві не повідомили.

Як повідомила адвокатка Зінченка у Facebook Лариса Криворучко, її клієнта застрелили.

«Трагічна новина. Застрелили клієнта, екс-суддю Солом'янського районного суду Києва Зінченка Сергія», – написала вона.

Водночас сайт «Судовий репортер» з посиланням на обізнане зі справою джерело, пише, що Зінченка застрелили в його власній квартирі на Подолі у минулий четвер, 18 листопада.

«Подія згідно з відомостями правоохоронних органів зареєстрована як самогубство, первинні дані зазначено: двері квартири були зачинені і труп знаходився всередині. Однак, дані обставини не відповідають дійсності. Поліція, яка прибула на місце, зафіксувала відкриті двері квартири і труп екссудді Зінченка С.В. На місці були наші люди, двері були відчинені, самогубства там ніякого не було. Застрелили у власній квартирі. Дружини і сина не було», – цитує сайт слова джерела.

Зазначається, що того дня у вбитого начебто планувалась велика ділова угода і за домовленостями Зінченко мав отримати велику суму грошей.

«Ні грошей, ні коштовних речей в квартирі не було – тільки труп, пізніше виявилось, що квартира переписана на невідому третю особу. Вірогідність того, що Сергій Володимирович сам відчужив власну квартиру, яка належить його малолітній дитині, сторонній особі – 0,001%. Напередодні в нього було прекрасне самопочуття і гарний настрій, передумов до самогубства не було, він планував ряд ділових справ, зустрічей, проектів. Надто багато загадкових обставин», – зазначає співрозмовник.

LB.ua нагадує, що 26 січня 2017 року детективи НАБУ затримали суддю Зінченка «на гарячому» при отриманні неправомірної вигоди у розмірі 22 тисячі доларів за сприяння у знятті арешту на майно, яке було в заставі.

Наступного дня Зінченку повідомили про підозру за ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 27 ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману; закінчений замах до підбурювання на пропозицію і надання хабаря).

У зв'язку з цим Вища рада правосуддя вирішила не вносити подання президентові про перепризначення Зінченка на посаду судді Солом’янського районного суду Києва.

«Судовий репортер» зазначає, що екс-суддя фігурував у справі про заволодіння столичними квартирами померлих осіб за підробленими документами. У березні 2018 йому повідомили про підозру в замаху на шахрайство і пособництво у підробленні документів. Справа за обвинуваченням Зінченка з 2019 року перебувала у Шевченківському суді Києва. Минулої п’ятниці там саме планувалося чергове судове засідання, яке, вочевидь, не відбулося через неявку обвинуваченого. Окрім Зінченка, у справі фігурували двоє адвокатів, нотаріус, голова сільради і ще дві особи.