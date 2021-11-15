Менше ніж за три місяці в сім'ї Павлових сталося три трагедії за дивних обставин

Вдова колишнього голови Кривого Рогу Дніпропетровської області Костянтина Павлова Олена записала звернення після трьох смертей у сім'ї протягом трьох місяців. Звернення Олени Павлової напередодні поширили низка криворізьких ЗМІ, зокрема «Перший міський» та «Кривбасс On-line».

«У нашій сім'ї протягом останніх трьох місяців – три смерті. Усі – молоді чоловіки від 44 до 50 років. Після третьої смерті за три місяці я хочу заявити, що ні в мене, ні в нашого з Костею сина Юри немає смертельних хвороб, ми не п'ємо алкоголю, не збираємося закінчувати життя самогубством», – заявила вона.

Павлова розповіла, що у неї новий газовий котел, нові і в доброму стані електродроти, в машині справні гальма, і їздить вона акуратно.

«Мій син Юрій жодного разу в житті не вживав наркотиків і ніколи не був на обліку в наркодиспансері. Ще раз повторю: життя самогубством ні я, ні мій син Юрій, ні наші друзі, ні родичі закінчувати не збираємося», – резюмувала вона.

відео krnews.ua

Зазначимо, що менше ніж за три місяці в сім'ї Павлових сталося три трагедії – були знайдені мертвими мер міста Костянтин Павлов, рідний брат Костянтина – Андрій Павлов, та двоюрідний брат – Борис Павлов. Усі трагедії сталися за дивних обставин та їх справжні причини досі не встановлені.

Зокрема, екс-мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли 15 серпня застреленим у власному будинку в селищі Вільне на Дніпропетровщині. Поряд із тілом лежала рушниця.

За даними ЗМІ, тіло знайшов знайомий загиблого. Слідство у справі загибелі Павлова наразі розглядає дві основні версії смерті чоловіка: самогубство або доведення до самогубства.

А 19 жовтня помер молодший брат загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова – Андрій Павлов. Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок токсичної дії спиртів.

Тіло померлого знайшов знайомий, якому Павлов зателефонував і поскаржився, що з вечора почувається погано, і попросив привезти води. Проте коли знайомий Павлова прибув до нього додому то застав його мертвим.

10 листопада у власному будинку знайшли повішеним Бориса Павлова – двоюрідного брата загиблих Костянтина та Андрія Павлових. У поліцію звернулася цивільна дружина Бориса Павлова, яка побачила тіло. Обставини смерті зараз встановлюють, тіло вже направили на судово-медичну експертизу.