46-річного Андрія Павлова виявили мертвим у його квартирі

Рідного брата загиблого за нез'ясованих обставин мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія знайшли мертвим у квартирі. Про це повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровщини.

«За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає. Заявник повідомив, що загиблий вранці зателефонував йому та попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня почувався погано. Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий», – йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляє місцеве видання «Первый городской», тіло мертвого Андрія Павлова близько 16:30 виявив його товариш, хоча уранці чоловіка ще бачили живим.

Як пише «Українська правда» з посиланням на свої джерела, ймовірною причиною смерті могло бути зловживання алкоголем, або ж алкогольна залежність. Андрію Павлову було 46 років.

У Криворізькому районному управлінні поліції повідомляють, зараз на місці події працюють експерти та слідчо-оперативна група. Тіло чоловіка направлять на проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити причину смерті.

Доповнено 22:20. Згодом поліція показала відео з показами товариша покійного, який першим виявив його мертвим. Відео його пояснень опублікувала прес-служба поліції Дніпропетровської області.

На записі знайомий Андрія Павлова розповідає, що сьогодні подзвонив йому і запропонував поїхати на роботу, проте той у відповідь попросив купити води й заїхати в гості. Пізніше, вже при зустрічі, він зізнався, що погано себе почуває і на роботу не поїде. Квартиру Павлова, каже чоловік, він покинув на початку восьмої ранку. І додає: від пропозиції викликати медиків той відмовився.

відео Нацполіції

«Я поїхав. Годині об 11-й думаю, подзвоню, дізнаюся, як він там. Подзвонив в 11 – він не взяв. Буквально через кожні п'ять хвилин дзвоню – не бере трубку. Потім через годину. Останній дзвінок я зробив о 15:40, він трубку не брав і я вже потім після роботи приїхав і ось, виявив його в квартирі. Подзвонив в поліцію, викликав швидку», – розповів він.

Андрій Павлов був молодшим братом мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого 15 серпня знайшли застреленим на веранді його будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, зброя (карабін «Сайга») лежала поруч. У вересні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що попередньо слідство дійшло висновку про самогубство Павлова.

Костянтин Павлов став мером Кривого Рогу в грудні 2020 року. На вибори він йшов від партії ОПЗЖ, а до цього двічі обирався в парламент у мажоритарному окрузі в Кривому Розі – у 2012 році від Партії регіонів, у 2014 році як самовисуванець. У 2019 році Павлов балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але програв.