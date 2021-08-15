Тіло 48-річного Костянтина Павлова з вогнепальним пораненням знайшли на порозі його дому

У неділю, 15 серпня, мера Кривого Рогу 48-річного Костянтина Павлова знайшли застреленим в його будинку. Про це повідомила ​прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці отримали повідомлення щодо Павлова близько 16:00. Тіло знайшов знайомий загиблого. За інформацією поліції, Павлова із вогнепальним пораненням знайшли на веранді власного будинку у селі Вільне.

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі політика. Планується відкриття справи за статтею 115 (умисне вбивство).

За словами губернатора Дніпропетровської області Валентина Резниченка, наразі невідомо – вбили Павлова чи це було самогубство.

Президент Володимир Зеленський планує зібрати нараду з силовиками, щоб заслухати звіт щодо трагедії. Зеленський наголосив, що триматиме справу загибелі Павлова на власному контролі.

Депутат від «Опозиційної партії – За життя» Вадим Рабінович заявив, що це не може бути самогубством і вимагає від правоохоронців у найкоротший термін знайти вбивць.

«Як співголова партії в якій перебував Павлов, я вимагаю від правоохоронних органів створення групи, яка найближчими днями відповість нам хто вбив Константина Павлова. Розповіді про самогубство – свідома брехня», – написав Вадим Рабінович.

48-річний Павлов переміг на виборах мера Кривого рогу торік. Він закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом, де отримав спеціальність економіста, а потім – міжнародний інститут менеджменту, який діє в Росії.

Костянтин Павлов очолював Кривий Ріг від минулого року

Працював на промислових підприємствах Кривого Рогу. Був заступником мера Кривого Рогу Вілкула та його радником.

Павлов був членом «Партії регіонів» (очолював міську організацію політсили) та «Опозиційного блоку» і членом партії «Опозиційна платформа – За життя».

На місцевих виборах 2020 балотувався в мери Кривого Рогу, не пройшов, поступившись чинному меру Юрію Вілкулу, але згодом останній оголосив що знімає свою кандидатуру через стан здоров'я на користь Павлова. У другому турі виборів 6 грудня Павлов конкурував із кандидатом від «Слуги народу» Дмитром Шевчиком і виграв вибори, набравши 56,97% голосів.