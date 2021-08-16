Костянтин Павлов був міським головою Кривого Рогу з грудня 2020 року

Міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов на момент загибелі був у відпустці. Його дружина відпочивала на морі в Україні. Вона забила на сполох після того, як Павлов припинив виходити на зв’язок, повідомляє в понеділок, 16 серпня, ТСН.

Як йдеться у матеріалі, дружина Павлова попросила перевірити, чи все добре з її чоловіком. Тіло Павлова першою виявила його помічниця, оскільки син покійного мера Кривого Рогу з ним не проживає. Вона викликала на місце радника міського голови Андрія Гальченка.

«Те, що відбулося, жахливо. Я побачив, що Костянтин Павлов лежить на порозі будинку, в прочинених дверях, у домашньому одязі, який був у крові. Поряд знаходилася зброя. Можливо, він йшов комусь відчиняти двері, і коли відкрив – тоді пролунав постріл», – сказав Гальченко, якого процитувала прес-служба Криворізької міськради

На момент загибелі Костянтин Павлов був у відпустці, однак перед смертю за власною ініціативою провів виїзне засідання міськради. Про виїзне засідання на сайті Криворізької міськради не повідомляється.

Нагадаємо, міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли вбитим 15 серпня в його будинку, розташованому в селі Вільне Дніпропетровської області. Біля мера лежала його зброя.

Костянтин Павлов керував Кривим Рогом з грудня 2020 року. Він був висуванцем партії «Опозиційна платформа – За життя».