Костянтина Павлова підтримав у другому турі чинний мер Юрій Вілкул, який знявся з виборів через стан стан здоров’я

У другому турі виборів мера Кривого Рогу переміг кандидат від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Костянтин Павлов. Він обігнав свого опонента, кандидата від «Слуги народу» Дмитра Шевчика на понад 16%. Про це у понеділок, 7 грудня, повідомив голова міської ТВК Валентин Орлов, передає «Укрінформ».

За результатами виборів, за 47-річного Костянтина Павлова проголосували 97,5 тис. виборців (56,97%). За його конкурента Дмитра Шевчика проголосували близько 70 тис. виборців (40,49%). До слова, за даними ЦВК, явка в другому турі виборів міського голови Кривого Рогу становить 35,4%. В першому турі вона становила 36,72%.

Нагадаємо, що 12 листопада Криворізька ТВК оголосила результати першого туру. Згідно із результатами виборів, за висуванця партії «Блоку Вілкула «Українська перспектива» Юрія Вілкула проголосували 80 тис. виборців (46,27%), за Дмитра Шевчика, кандидата від партії «Слуги народу», – 45,2 тис. виборців. У свою чергу, Костянтин Павлов отримав лише 15,9 тис голосів.

Чинний мер Кривого Рогу 71-річний Юрій Вілкул відмовився від участі у другому турі через стан здоров’я, однак підтримав Костянтина Павлова, який замість нього змагався за крісло міського голови із Дмитром Шевчиком від «Слуги народу».

Що відомо про Костянтина Павлова

Народився 12 січня 1973 року в Кривому Розі. У 1992 році закінчив технікум, де отримав кваліфікацію електрослюсара. Потім закінчив навчання в Міжрегіональній академії управління персоналом, де отримав спеціальність економіста. Потім закінчив Відкритий Міжнародний університет Великої Британії ЛІНК за спеціальністю – менеджер організацій.

У 2005 році вступив до «Партії регіонів», а з 2010 до 2014 року був головою Криворізької міської організації. У 2010 році був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від цієї ж партії. Народний депутат VII та VIII скликань. У 2019 році балотувався до парламенту як самовисуванець та член партії «Опозиційний блок», однак не був обраний до парламенту.

Як пише громадський рух «ЧЕСНО», Павлов голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року.