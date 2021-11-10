У Кривому Розі у власному будинку знайшли повішеним Бориса Павлова – двоюрідного брата загиблих колишнього міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова та його брата Андрія, повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська в коментарі «Громадському» у середу, 10 листопада.

За її словами, у поліцію звернулася цивільна дружина Бориса Павлова, яка побачила його повішеним у будинку.

Обставини смерті зараз встановлюють, тіло вже направили на судово-медичну експертизу, уточнила речниця поліції Кривого Рогу Ангеліна Крадожон.

Борис Павлов

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, у двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу було тяжке захворювання. Інформації про наявність передсмертної записки правоохоронці не мають, для встановлення обставин смерті буде відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Як повідомляв ZAXID.NET, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли застреленим у його будинку 15 серпня. На той момент, за словами дружини вбитого, чиновник перебував у відпустці. Правоохоронці вважають, що Павлов скоїв самогубство.

18 жовтня в Кривому Розі знайшли мертвим рідного брата Костянтина Павлова – Андрія. За інформацією ЗМІ, 46-річний Андрій Павлов, імовірно, помер від алкоголю або від алкогольної залежності. Вранці перед смертю він телефонував своєму другові і повідомляв про те, що погано почувається.

Костянтин Павлов став мером Кривого Рогу в грудні 2020 року. На вибори він йшов від партії ОПЗЖ, а до цього двічі обирався в парламент у мажоритарному окрузі в Кривому Розі – у 2012 році від Партії регіонів, у 2014 році як самовисуванець. У 2019 році Павлов балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але програв.