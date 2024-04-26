Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрічається з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Домі народних зборів 26 квітня 2024 року в Пекіні

Держсекретар США Ентоні Блінкен пригрозив Китаю санкціями, якщо Пекін постачатиме Москві компоненти для виробництва зброї та розбудови військово-промислової бази Росії. Відповідну заяву він зробив після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном та іншими високопосадовцями Китаю, передає NBC News.

Блінкен повідомив, що Пекін надає Москві товари подвійного призначення, наприклад, верстати та мікроелектроніку. Це робить Китай найбільшим постачальником для оборонно-промислової бази Росії.

«Китай є головним постачальником верстатів, мікроелектроніки та нітроцелюлози для виробництва боєприпасів і ракетного палива, а також інших предметів подвійного призначення, які Москва використовує для нарощування військово-промислової бази», – заявив Блінкен.

За його словами, така промислова база «виробляє ракети, безпілотники, танки та іншу зброю, яку Путін використовує для вторгнення в суверенну країну».

Він також додав, що на зустрічах із союзниками по НАТО на початку цього місяця та з партнерами із G7 минулого тижня почув той же меседж: підживлення військово-промислової бази Росії загрожує не лише безпеці України, а й європейській безпеці загалом.

«Пекін не зможе досягти кращих відносин із Європою, підтримуючи найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни», – зауважив держсекретар США.

На пресконференції в Пекіні Блінкен не деталізував можливі заходи, зазначивши лише, що Сполучені Штати вже ввели санкції проти понад 100 китайських організацій.

«Ми готові діяти, вживати додаткових заходів, і я це дуже чітко сказав на сьогоднішніх зустрічах», – зазначив він.

Китай виступив на захист своєї позиції щодо Росії, заявляючи, що він здійснює лише звичайний економічний обмін із торговим партнером.

Нагадаємо, раніше США звинуватили Китай у постачанні Росії двигунів для крилатих ракет і безпілотників. За даними американської розвідки, з Китаю росіяни також отримують верстати для балістичних ракет