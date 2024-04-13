За даними розвідки США, Китай постачає Росії двигуни для крилатих ракет і безпілотники, а також верстати для виробництва балістичних ракет. Про це повідомляє Financial Times.

Як повідомляється, США закликали Євросоюз посилити дипломатичний та економічний тиск на Пекін.

Розвідці США відомо, що китайські та російські групи працюють над спільним виробництвом безпілотників у Росію. В останньому кварталі 2023 року 70% російських верстатів і 90% імпорту мікроелектроніки надходили з Китаю. Росія використовувала їх для виробництва ракет, танків і літаків. Зокрема верстати Росії постачає компанія Dalian Machine Tool Group.

Співрозмовники видання стверджують, що Китай допомагає Росії удосконалити свої супутникові та інші можливості космічного базування, щоб допомогти вести війну проти України, Пекін надає і супутникові зображення. Додатково Пекін надає Москві супутникові зображення.

За словами джерела FT, Пекін стає дедалі більш упевненим, що підтримка Росії не ставить під загрозу економічні відносини з Європою. Тому США вважають, що європейський тиск буде критичним, щоб переконати Китай припинити експорт техніки. Також Вашингтон хоче, щоб ЄС посилив використання економічних інструментів. Оскільки нині Європа запровадила санкції проти трьох китайських угруповань після повномасштабного вторгнення, тоді як США – більш ніж 100.

Видання пише, що підтримка Китаю допомагає Росії відновити свою оборонну промислову базу та зменшити вплив західних санкцій та експортного контролю. Цей поштовх стався в той момент, коли розвідка США помітила, що Росія різко нарощує виробництво військового обладнання.