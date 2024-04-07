Китай надає можливості Росії отримувати необхідні для війни технології

США попередили союзні країни про посилення підтримки Росії з боку Китаю. Країна почала постачати росіянам низку ресурсів, яка застосовується на війні проти України, повідомило агентство Bloomberg у суботу, 6 квітня.

Китай поглиблює військову інтеграцію з Росією та надає не тільки необхідне обладнання для ведення війни проти України, але і супутникові знімки. Крім того, агенство повідомило з посиланням на обізнаних осіб, що Китай також поставляє Росії мікроелектроніку та верстати для танків.

Також КНР поставляє росіянам оптику та пальне для ракет, і розширяє космічну співпрацю з Росією. За даними агентства, Китай надає навіть турбореактивні двигуни та нітроцелюлозу, що непокоїть США.

«Президент Джо Байден висловив занепокоєння Сі Цзіньпіну під час їхньої телефонної розмови цього тижня щодо підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази», – повідомила речниця Ради національної безпеки Білого дому Адрієнн Вотсон.

Агентство додало, що Китай є ключовим партнером, який надає доступ до необхідних Росії технологій. Зокрема, йдеться про чипи та інтегральні схеми, які необхідні для зброї та техніки. Санкції США, які ввели проти китайських компаній, не зменшили обсяг торгівлі Китаю та Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив європейських союзників про загрозливу тенденцію щодо співпраці росіян та китайців. Він закликав Євросоюз вжити заходів проти компаній з Китаю, які допомагають Росії.