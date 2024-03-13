Найефективніша гіперзвукова ракета Китаю DF-17 на параді в Пекіні

Китай значно випереджає Росію та США в галузі створення гіперзвукової зброї. З відповідною заявою виступило Розвідувальне управління Міноборони США (DIA) на слуханнях у Конгресі США у вівторок, 12 березня, інформує «Радіо Свобода».

Фахівці DIA володіють інформацією про те, що Китай зосередив найбільший арсенал гіперзвукової зброї, здатної нести як ядерні, так і звичайні боєголовки. За їхніми словами, найефективнішою ракетою в арсеналі Народної армії Китаю є DF-17, прийнята на озброєння у 2020 році і здатна вражати обʼєкти на відстані до 1600 км.

У 2021 році під час випробувань ця ракета з гіперзвуковим бойовим блоком облетіла земну кулю.

Натомість Росія має у своєму розпорядженні три типи гіперзвукової зброї. За даними американської розвідки, росіяни вже застосовували ці ракети для ударів по Україні. Додамо, що за даними українських фахівців, гіперзвуковою ракетою 3М22 «Циркон» росіяни атакували Київ 7 лютого.

«У той час, як Китай та Росія провели численні успішні випробування гіперзвукової зброї, і, судячи з усього, поставили системи на бойове чергування, Китай випереджає Росію і за кількістю таких систем та за інфраструктурою, необхідною для їхньої підтримки», – повідомив науковий співробітник DIA Пол Фрейстлер.

Впродовж останніх двадцяти років Китай активно займався дослідженнями, створенням та випробуваннями такого типу зброї. З 2014 року Пекін випробовує міжконтинентальні ракети з гіперзвуковими бойовими блоками. Він також працює над гіперзвуковими двигунами.

Як пише Bloomberg, попри зусилля, США ще не створили жодної гіперзвукової зброї. Військово-повітряні сили та армія мали на меті мати їх у 2022 році та минулому році. Обидві служби зіткнулися з труднощами під час випробувань, що призвело до того, що ВПС США перейшли на іншу зброю, а армія відновила свій план випробувань аж на 2025 фінансовий рік.

Починаючи з 2018 року Пентагон інвестував понад 12 млрд доларів у розробку систем гіперзвукової ударної зброї «для забезпечення різноманітних можливостей на суші, на морі та в повітрі», – заявив Джеймс Вебер, головний директор відділу гіперзвуку військових досліджень.

Як повідомляється, США активізують свою програму створення гіперзвукової зброї, в рамках якої розробляються ракети наземного, повітряного та морського базування. Проте, як заявили на слуханнях американські представники, США не планують оснащувати гіперзвукові ракети ядерними боєголовками, вважаючи, що наявний американський ядерний арсенал достатній для стримування потенційного агресора.