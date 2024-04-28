Віктор Остапенко отримав вирок за намір співпрацювати з ворогом

Івано-Франківський міський суд на сім років ув'язнив Віктора Остапенка, який планував збирати та передавати інформацію окупантам. Крім цього, в іванофранківця конфіскують все майно. У вироку йдеться, що засуджений давно мав проросійські погляди й у 2022 році спілкувався з російськими спецслужбами та погодився на них працювати. Однак Віктор Остапенко не визнає своєї провини й звинувачує СБУ в провокаціях.

Згідно з матеріалами справи, які опублікували у судовому реєстрі, обвинувачений вчинив незакінчений замах на державну зраду. Чоловік у період з 14 по 23 липня 2022 року перебував в Івано-Франківську й отримав пропозицію від свого знайомого з Одеси співпрацювати з окупантами. Віктор Остапенко придбав для цього мобільний телефон та сім-картку оператора «ВФ Україна».

Спілкуватися з окупантами він планував через Telegram. Згодом, 23 липня, обвинувачений отримав від знайомого з Одеси завдання збирати інформацію про розташування центрів ухвалення рішень, стратегічних військових об'єктів, блокпостів на в'їзді та виїзді з Івано-Франківська, переміщення та скупчення військової техніки. Віктор Остапенко погодився.

Вже 26 липня 2022 року засуджений листувався з представником ФСБ Росії та підтвердив згоду на співпрацю. Окупант писав, що у випадку позитивної роботи мешканець Івано-Франківська отримає «положительний статус в социуме». Однак Служба безпеки України викрила та затримала Віктора Остапенка 3 серпня 2022 року.

Під час судових засідань обвинувачений не визнав провини. Пояснював, що у 2021 році познайомився з мешканцем Одеси й почав з ним спілкуватися. Віктор Остапенко запевняв, що коли той запропонував збирати інформацію для Росії, то він одразу відмовився й припинив спілкування. Обвинувачений заявив, що всі повідомлення про співпрацю з ворогом сфальсифікувала СБУ.

У суді як свідка допитали одеського знайомого Віктора Остапенка. Той розповів, що спілкувався з людьми, які представились працівниками ФСБ й попросили передавати інформацію про певні об'єкти та вибухи в Одесі. Він погодився і йому перерахували приблизно 5 тис. грн. Згодом представники ФСБ запитали, чи він має знайомих в інших регіонах, яким можна довіряти. Тоді він звернувся до Віктора Остапенка, який зацікавився пропозицією. Свідок додав, що обвинувачений не підтримував дії української влади й був противником Євромайдану.

Також у суді допитали знайомих та співробітників Віктора Остапенка. Один зі свідків зазначив, що обвинувачений чекав нападу Росії та планував виїхати в Одесу. Колега Остапенка, з якою він працював в ТЦ «Мальва», розповіла, що він називав військових «рагулями» й планував їхати за кордон. Крім цього, у вироку йдеться, що під час негласних слідчих дій від 18 травня 2022 року правоохоронці зафіксували розмови Віктора Остапенка з дружиною та іншими абонентами, в яких він позповідав про «есесовсько-бандеровскую ментальность» і називав українців нацистами.

Суддя Олег Лазарів визнав Віктора Остапенка винним у незакінченому замаху на вчинення державної зради (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 111 ККУ) та засудив до семи років в'язниці з конфіскацією всього майна. Крім цього, він має сплатити 19 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в Івано-Франківському апеляційному суді.