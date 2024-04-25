Колаборантам загрожує до 10 років тюрми

Поблизу лінії фронту СБУ затримала дев’ятьох членів «виборчої комісії №826», створеної РФ в окупованому Бериславському районі для проведення псевдореферендуму про приєднання Херсонської області до складу Росії у вересні 2022 року. Затриманих взяли під варту в Івано-Франківську та оголосили про підозру за колабораційну діяльність.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 25 квітня, затриманими є проросійсько налаштовані жителі Херсонщини, які пішли на співпрацю з ворогом. Під час окупації регіону вони добровільно увійшли до складу «виборчої комісії» та брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму.

«Упродовж вересня 2022 року так звані секретар та члени “комісії” розповсюджували агітаційні матеріали та працювали, щоб забезпечити волевиявлення щодо приєднання області до складу країни-агресора. Під час псевдореферендуму 23-27 вересня вони зі списками виборців та бюлетенями для голосування у супроводі озброєних військових рф обходили населені пункти у Бериславському районі. Скриньку із використаними бюлетенями вони передавали військовослужбовцям збройних сил РФ», – розповіли у прокуратурі.

В СБУ додали, що також встановили особу керівниці «виборчої комісії №826», яка наразі переховується на тимчасово окупованій території України. Їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності заочно.

«Під час звільнення регіону “голова виборчкому” втекла разом із окупантами на лівобережжя Херсонщини, а її підлеглі залишились на правому березі і “залягли на дно” поблизу лінії боєзіткнення. Таким чином вони сподівались уникнути правосуддя. Але співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали», – інформують в Службі безпеки.

Дев’ять колаборантів чекатимуть суду під вартою в Івано-Франківську. Їм загрожує до 10 років тюрми.