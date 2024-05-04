Після удару в дерево автомобіль спалахнув

Двоє громадян України та один білорус загинули в ДТП у варшавському районі Вілянув. Аварія сталася у п’ятницю близько 13:00, 3 травня. Автомобіль BMW, який врізався в дерево, одразу ж спалахнув. На місці події працювали пожежники, інформує радіо RMF.FM. Як видно на фото та відео з місця події, аварія трапилась на заокругленій ділянці дороги.

Ще до прибуття пожежної бригади інші водії намагалися боротися з вогнем за допомогою власних автомобільних вогнегасників, але полум'я було занадто сильним. До приїзду пожежників вогонь повністю охопив авто. В BMW перебували двоє українців та один білорус.

«Причиною аварії у Віланові, яка призвела до загибелі трьох людей, стало перевищення швидкості і, як наслідок, втрата керування автомобілем BMW», – повідомив речник Варшавської окружної прокуратури Шимон Банна.

Як інформує варшавський пабік «Міський репортер», перед аварією те саме BMW дрифтувало на паркінгу поблизу місцевого супермаркету. На сторінці у Facebook також опублікували відео з місця ДТП.