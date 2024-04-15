Українці загрожує до п'яти років позбавлення волі

У Гданську польські правоохоронці викрили 25-річну українку на виготовленні фальшивих документів. Слідчі виявили в орендованій квартирі жінки 2750 готових документів, вартість яких на чорному ринку становить приблизно 14,5 млн злотих (приблизно 141 млн грн). Про це у понеділок, 15 квітня, повідомили у Прикордонній службі Польщі.

Зазначається, що українка виготовляла фальшиві посвідки на проживання, водійські посвідчення, візи, паспорти та інші документи. Під час обшуків у помешканні жінки правоохоронці виявили обладнання, необхідне для виготовлення документів. Зокрема, печатки консульств, воєводських управлінь, екзаменаторів водійських прав, лікарів та іноземної поліції.

Також польські правоохоронці вилучили у жінки фальшиві документи, які вона підготувала для відправлення одержувачам. Загалом у жінки виявили 2750 готових документів. За даними правоохоронців, їх вартість на чорному ринку становить приблизно 14,5 млн злотих (близько 141 млн грн). Фальшиві документи в українки замовляли люди з різних країн.

У прикордонній службі Польщі зазначили, що викриттю українки передувало затримання громадянина Іраку у лютому 2024 року в аеропорту Гданська. Чоловік намагався вилетіти із Польщі із підробленими документами.

Прокуратура Гданська оголосила українці про підозру у підробці документів, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.