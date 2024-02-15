Районний суд Вроцлава заарештував російського шпигуна на три місяці

У польському Вроцлаві співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали громадянина України, який шпигував на користь російських спецслужб. Шпигун стежив за польськими об’єктами стратегічного значення та планував здійснити їхній підпал, повідомив у четвер, 15 лютого, телеканал Polsat із посиланням на повідомлення польського уряду.

За даними польських правоохоронців, громадянин України, який перебував у Вроцлаві, за дорученням російських спецслужб планував здійснити підпал об’єктів у місті Вроцлав, які розташовані поблизу будівель стратегічного значення. Чоловіка затримали у Вроцлаві 31 січня та обшукали. При собі українець мав сумку, в якій знайшли докази того, що він планував підпал.

«Чоловікові інкримінували участь в організованому міжнародному злочинному угрупованні, а також планування диверсійно-підривної діяльності на території Польщі на замовлення російських спецслужб. За інкриміновані йому злочини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років», – повідомив Polsat.

Згідно зі слідством, співробітники Агентства внутрішньої безпеки виявили у чоловіка докази спланованого злочину. Районний суд Вроцлава вже обрав українцеві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до квітня 2024 року.

До слова, у листопаді 2023 року у польському Ґданську судили44-річного українця за шпигунство на користь Росії. Чоловік збирав для російської розвідки інформацію про об'єкти критичної інфраструктури в Поморському та Куявсько-Поморському воєводствах. Також звітував в Росію про діяльність польських служб та органів влади, які відповідають за безпеку. За свою діяльність чоловік отримав один рік ув’язнення.