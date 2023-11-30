Окружний суд у Ґданську засудив 44-річного громадянина України до 1 року позбавлення волі за шпигунство на користь країни-агресора РФ. Про рішення суду, 30 листопада, повідомив сайт Onet.

Як встановили слідчі, чоловік збирав для російської розвідки інформацію про об'єкти критичної інфраструктури в Поморському та Куявсько-Поморському воєводствах. Також звітував в Росію про діяльність польських служб та органів влади, які відповідають за безпеку.

До Польщі українець приїхав у січні 2023 року, відтоді його завербували російські спецслужби.

21 березня чоловіка затримали й він зізнався у скоєному, а також розповів слідству всі обставини свого вербування. У серпні прокуратура висунула йому обвинувачення в шпигунстві на користь російської розвідки.

Вирок не є остаточним і його можна буде оскаржити.

22 листопада у мережі X (колишня Twitter) міністр юстиції та генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро повідомляв, що судитимуть 16 російських шпигунів небезпечної агентурної мережі. За версією слідства, вони розвідували щодо морських портів і військових частин, готували диверсії, а також вели пропагандистську діяльність проти Польщі.