СБУ затримала ще двох агентів РФ

Співробітники Служби безпеки України затримали киянина та черкащанку за співпрацю з росіянами. За даними слідчих, вони збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони, зокрема, про розташування систем ППО Patriot, та фотографували наслідки повітряних атак Росії по Києву та Черкасах. Про це у понеділок, 13 листопада, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, що 21 вересня 2023 року жителька Черкас після ракетної атаки росіян зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, який проживає у Києві.

«За наявними даними, після отримання звіту з уточнюючими відомостями щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до Росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку. Втім, співробітники СБУ викрили плани зловмисника і затримали його після того, як він вже придбав квитки до однієї з європейських країн», – йдеться у повідомленні.

Затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїжджав до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт. Невдовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення розпочав приховано відслідковувати місця базування Сил оборони в столиці. Згодом до шпигунства на користь росіян він залучив свою знайому з Черкас.

Співробітники СБУ задокументували її злочини та затримали вдома.

Під час обшуків у помешканнях затриманих співробітники СБУ виявили заборонену символіку країни-агресора, сувенірну продукцію з фотографіями Путіна, паспорт громадянина Росії, мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки кваліфікували дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України: поширення інформації про переміщення та розташування підрозділів ЗСУ та виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Суд обрав затриманим запобіжний захід – тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.