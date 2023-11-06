Житель Вінниччини готував серію ракетних ударах по об'єктах Укрзалізниці

Служба безпеки викрила агента ФСБ, який готував серію ракетних атак РФ по об’єктах транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області. Про це у понеділок, 6 листопада, повідомили у прес-службі СБУ.

«Для виконання ворожого завдання він розвідував локації вузлових залізничних станцій, які можливо використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової. Також зловмисник намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан», – йдеться у повідомленні.

За даними слідчих, чоловік мав передати своєму куратору з ФСБ точні координати та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості й текстовими роз’ясненнями. Росіяни планували вдарити по критичній інфраструктурі регіону ракетами та дронами-камікадзе.

Жителя Вінниччини СБУ затримала на етапі розвідування даних для РФ

У разі успіху операції російська спецслужба гарантувала своєму агенту 100 тис. рублів. Гроші мали надійти на його банківську картку. Крім того, після виконаного завдання чоловік сподівався, що ФСБ евакуює його до Росії.

Втім, співробітники СБУ затримали поплічника Росії на етапі збору розвідданих.

Розвідником виявився 57-річний житель Хмільницького району, якого російська спецслужба завербувала у травні 2023 року. У поле зору ФСБ він потрапив через поширення на сторінці в «Однокласниках» своїх прооросійських поглядів.

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для листування з росіянами.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення. Триває розслідування.