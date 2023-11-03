Військовий ЗСУ співпрацював з російською ФСБ

Суд ув’язнив на 15 років військового ЗСУ, який спіпрацював з РФ. Як повідомили у СБУ у п’ятницю, 3 листопада, чоловік коригував ракетно-артилерійські та дронові удари Росії по прифронтовій території на півдні Дніпропетровщини.

«Саме за його координатами агресор намагався знищити портову інфраструктуру Нікополя та місцеві судноплавні засоби. Крім того, серед основних завдань, які йому ставив ворог, було встановлення локацій підрозділів ЗСУ поблизу акваторії р. Дніпро», – йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині СБУ викрила ще одного поплічника РФ

Поплічником Росії виявився військовослужбовець, який служив в одній з частин ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.

«До уваги агресора військовий потрапив через свою матір, яка проживає у тимчасово окупованому Енергодарі і контактує із російською спецслужбою», – повідомили у СБУ.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років із конфіскацією майна.