Оперативники СБУ затримали колаборанта, коли той виходив з дому

Служба безпеки України під час контрдиверсійних заходів на Донеччині затримала ще одного ворожого інформатора. Зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку, повідомили у прес-службі ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, зловмисник намагався виявити локації української артилерії, у тому числі бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Отримані відомості фігурант надсилав у Telegram-бот, який для збору розвідданих про дислокацію українських Сил оборони створила ФСБ.

Оперативники СБУ затримали колаборанта, коли той виходив з дому для здійснення прихованого спостереження за підрозділами українських військ.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Торецька Донецької області, який наприкінці червня почав інформувати агресора про маршрути пересування підрозділів ЗСУ. У своїх повідомленнях він зазначав орієнтовні координати українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

«Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі розвідданих. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)», – йдеться у повідомленні.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.