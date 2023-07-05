СБУ повідомила про підозру уродженцю Хмельниччини Миколі Польному, який в 2014 році під час окупації Криму добровільно перейшов на бік Росії. Його звинувачують у державній зраді.

Як повідомила прес-службс СБУ Хмельниччини, у 2014 році військовослужбовець відмовився виконати наказ українського командування про передислокацію і залишився в тимчасово окупованому Криму. Чоловік отримав російське громадянство і за власним бажанням продовжив службу у Росгвардії.

«За оперативною інформацією, після повномасштабного вторгнення Польний був у «відрядженні» на території Херсонської області, де брав участь в бойових діях. Нині він очолює "квартирно-эксплуатационную службу тыла войсковой части 6914 Федеральной службы войск нацгвардии РФ"», – йдеться у повідомленні.

За службу чоловік неодноразово заохочувався та отримував нагороди від самопроголошеного прем'єр-міністра російської окупаційної влади Криму Аксьонова. Наразі підозрюваний переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території.

Йому заочно повідомили про підозру за ч.1 ст. 111 ККУ (державна зрада). У разі затримання та доведення вини у суді йому загрожує від 12 до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозри ще двом уродженцям Хмельницької області, які зрадили військовій присязі та стали на бік Росії.