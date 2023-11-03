Житель Запоріжжя влаштувався до ОВА, щоб шпигувати для РФ

На Запоріжжі СБУ затримала інформатора ФСБ. Чоловік влаштувався до ОВА у жовтні 2023 року, щоб отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону. Як повідомили у п’ятницю, 3 листопада у прес-службі СБУ, шпигун ФСБ працював у Запорізькій ОВА головним спеціалістом відділу кібербезпеки ОВА.

«Щоб одержати таємні відомості, російський “кріт” намагався використати свій доступ до серверів держустанови. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно затримали зловмисника і тим самим запобігли передачі розвідданих агресору», – йдеться у повідомленні.

Інформатором виявився житель Запоріжжя, інженер-радіотехнік за освітою. До ОВА він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює техобслуговування військової техніки Сил оборони.

«Встановлено, що у вересні цього року він з власної ініціативи запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України. Про це він написав в один з російських чат-ботів, створених для збору інформації про переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових регіонах», – повідомили у СБУ.

Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ та залучив до співпраці. За завданням російської спецслужби чоловік приховано знімав на телефон виробничі потужності заводу та військову техніку, яка там розташовувалась. Також він намагався виявити ремонтні бази та інші логістичні центри українських захисників на території обласного центру. Із російськими спецслужбами чоловік спілкувався через анонімні чати у месенджері.

Під час обшуків у затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у скоєні злочину проти основ національної безпеки України. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.