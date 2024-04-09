Будівля, де правоохоронці знайшли тіла чотирьох чоловіків

Польські поліцейські затримали українця, якого підозрюють у вбивстві чотирьох чоловіків у дільниці Варшави Воля. Радіо RMF FM у вівторок, 9 квітня, повідомило, що підозрюваний вчинив вбивства у різний період, а тіла ховав у старій будівлі у центрі Варшави, де зазвичай ночували бездомні.

«Детальні мотиви підозрюваного поки незрозумілі. Відомо лише, що мова може йти про конфлікт між польськими та українськими бездомними. Особи жертв вбивці поки не вдалось ідентифікувати. Однак йдеться про чотирьох чоловіків», – пише RMF FM.

Поліцейські почали знаходити тіла у неділю, 7 квітня. Вбивця закопав двох жертв у дворі, одне тіло сховав на горищі, а інше в порожній квартирі. Поліція опитала сімох свідків, після чого затримала українця, підозрюваного у вбивствах.