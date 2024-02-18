Підозрюваного затримали через три години після вбивства

Польська поліція затримала підозрюваного у вбивстві 38-річної заробітчанки з Тернопільщини. 48-річний чоловік завдав жінці близько 20 ударів гострим предметом, тіло жінки виявили у коридорі багатоквартирного будинку.

Як повідомили у польській поліції, вранці 15 лютого, приблизно о 05:35, до чергової частини поліції Томашува-Мазовецького надійшла інформація про виявлення тіла 38-річної жінки на сходовій клітці одного з багатоквартирних будинків на вул. Єрусалимській у центрі міста. Поліцейські оперативно розшукали підозрюваного у вбивстві – ним виявився 48-річний чоловік. За попередніми даними, нападник завдав жінці двадцять ударів гострим предметом.

Підозрюваного затримали через три години після вбивства. Прокурор висунув йому обвинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю. За цей злочин передбачено довічне ув'язнення. Прокурор подав до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомило «Суспільне», вбита жінка є мешканкою Тернопільщини, вона проживала у селі Гриньківці Матвіївського старостинського округу та часто їздила на заробітки. Староста Матвіївського старостинського округу Ігор Яремчук повідомив, що у жінки є троє дітей: 21-річна дочка, ще одна дочка навчається у 10 класі й син – у 9 класі.

«Ця жінка постійно їздила на заробітки до Польщі, щоб заробити сім’ї на прожиття, знаємо її лише з хорошої сторони. Діти живуть з бабусею. Також у померлої є дві рідних сестри. Про смерть жінки нас повідомили її рідні. У селі зараз люди збирають гроші, щоб привезти тіло додому, коли його зможуть транспортувати – наразі невідомо», – сказав Ігор Яремчук.