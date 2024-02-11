У Німеччині невідомі на вулиці з ножами напали на двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. 17-річний Володимир Єрмаков від численних травм помер у лікарні, його товариш перебуває в реанімації. Федерація баскетболу стверджує, що на хлопців напали через їх національність.

Про інцидент, що трапився кілька днів тому в німецькому Дюссельдорфі. Володимир Єрмаков та Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.

«Напередодні чергового матчу на них напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці. Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки», – йдеться в повідомленні Федерації баскетболу міста Києва, опублікованому пізно ввечері в неділю, 11 лютого.

Федерація баскетболу Києва оголосила збір для батьків Володимира Єрмакова. Небайдужих просять надсилати гроші на карту: 5375414113406887 (Геннадій Єрмаков, батько).

Володимир Єрмакова займався баскетболом і грав у дитячих командах «Тейваз» і «5T.E.A.M.-ДЮСШ-12». У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.