Поліція затримала учасника нападу на українських баскетболістів в Німеччині внаслідок якого загинув 17-річний Володимир Єрмаков. За даними німецьких ЗМІ, спортсмена вбив 15-річний школяр німецько-турецького походження.

Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, у понеділок, 12 лютого, українські дипломати взяли на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста.

Ніколенко зазначив, що Генеральне консульство України в Дюссельдорфі вже провело переговори з главою поліції міста Ессен. Консули наголосили, що необхідно якнайшвидше провести розслідування та притягнути винних до відповідальності.

17-річний Володимир Єрмаков від численних травм помер у лікарні (фото Володимира Єрмакова)

Як повідомили в МЗС, Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Відомо, що йдеться про іншого українського баскетболіста Артема Козаченка.

«Йому надають необхідну медичну допомогу в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає», – повідомив речник МЗС України.

Доповнено. Як пише німецький сайт Spiegel з посиланням на дані поліції, українського баскетболіста вбив 15-річний школяр німецько-турецького походження. Інцидент трапився в Оберхаузені, в адміністративному районі Дюссельдорфа, що в західній Німеччині.

За даними поліції, близько 20:00 10 лютого Єрмаков повертався додому із Козаченком. В автобусі у них почався конфлікт із двома місцевими школярами. Коли спортсмени вийшли з автобуса, підлітки напали на них із ножами. Також від дій нападників отримали серйозні поранення 14-річний сирієць з Гельзенкірхена та 13-річна німкеня ліванського походження з Оберхаузена.

Поліцейські затримали двох підозрюваних: 15-річного німця турецького походження з Гельзенкірхена та 14-річного німця грецького походження з Герне. Поліція повідомила, що обидва вже мали серйозні кримінальні правопорушення, щоправда, не називає які. Прокуратура Ессена наразі клопоче ордер на арешт 15-річного підлітка, інкримінуючи йому ненавмисне вбивство та тяжкі тілесні ушкодження. Іншого нападника, 14-річного підлітка, поліція передала законним опікунам, оскільки висунута йому підозра «остаточно не може бути підтверджена».

У клубі ART Giants, де грав баскетболіст, 12 лютого зробили заяву з приводу трагедії.

«Трапляються події, які інколи просто неможливо зрозуміти чи передати словами... Ми сумуємо та прощаємося з нашим молодим гравцем Володимиром Єрмаковим, який у суботу ввечері став жертвою насильства та пішов із життя. 17-річний українець був невід’ємною частиною нашої команди НББЛ в Бундеслізі U19, був номінований до національної збірної U18 і навіть час від часу тренувався з нашими професіоналами. Щоб уникнути війни в рідній країні, він переїхав до Дюссельдорфа в липні 2023 року, де знайшов свій новий дім. Володимира дуже любили тренери, одноклубники та друзі. У пам'яті залишилася молода людина, чиє повсякденне життя характеризувалося чистою радістю життя та спортивними амбіціями», – йдеться у повідомленні.

ART Giants зазначили, що наразі залишаються разом з іншим постраждалим внаслідок нападу – Артемом Козаченком, та бажають йому швидкого одужання.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у суботу, 10 лютого, в Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

Як повідомили у Федерації баскетболу Києва, на Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали з ножами на вулиці. нападниками були вісім молодих людей арабської зовнішності. Єрмаков помер, а його друг перебуває в лікарні, стан стабільний. У повідомленні Федерації баскетболу повідомлялося, що на хлопців напали з ножами на вулиці просто за те, що вони українці.