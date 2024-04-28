Смертельна ДТП у Дрогобичі 19 лютого 2024 року

Дрогобицький міськрайонний суд звільнив від покарання 20-річного Василя Бодника за порушення правил дорожнього руху, які призвели до смерті, призначивши йому три роки іспитового терміну. У вироку йдеться, що обвинувачений 19 лютого 2024 року на автомобілі Volkswagen Golf збив 78-річну жінку.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений є уродженцем села Грушів Дрогобицького району та навчається у Меденицькому професійному ліцеї. Вранці 19 лютого він був за кермом Volkswagen Golf й у Дрогобичі їхав зі швидкістю 120 кілометрів за годину. Хлопець на смерть 78-річну жінку. Від отриманих травм вона померла на місці ДТП.

Під час судових засідань Василь Бодник розповів, що їхав біля торгового центру «Парк», коли жінка вийшла з-за мікроавтобуса. Він не встиг зупинитися та наїхав на неї. Після цього вийшов з авто, викликав поліцію та швидку. За словами Василя Бодника, він примирився з рідними загиблої та відшкодував їм збитки. Обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся.

Суддя Юрій Кучаковський визнав Василя Бодника винним у порушенні ПДР, які призвели до смерті (ч. 2 ст. 286 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши три роки іспитового терміну. Також обвинувачений має сплатити 26,5 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.