Помер голлівудський режисер та продюсер Роджер Корман
Його називали королем фільмів категорії В
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У віці 98 років помер голлівудський сценарист, продюсер та режисер Роджер Корман. У його доробку було понад 400 фільмів. Про це повідомляє Le Figaro із посиланням на доньку Кормана Кетрін. Вона повідомила про смерть Кормана лише 12 травня, хоча помер він 9 травня, у своєму будинку в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.
Протягом своєї понад 60-річної кар'єри Корман виробив стиль, який змусив критиків називати його «королем фільмів категорії В. Також він відкрив дорогу у кіно таким відомим режисерам, як Джеймс Кемерон та МартінСкорсез.
Роджер Корман народився 5 квітня 1926 року в Детройті, штат Мічиган. Після закінчення університету Корман влаштувався кур'єром до 20th Century Fox. Незабаром він почав працювати самостійно, продюсуючи до дев'яти фільмів на рік.
У 1959-1964 роках він зняв серію фільмів, заснованих на оповіданнях Едгара По, які отримали широкий резонанс, зокрема, «Яма та маятник» 1961 року.
Часом він працював як актор, зокрема зіграв сенатора у «Хрещеному батьку» Копполи, директора ФБР «Мовчанні ягнят» тощо. Над частиною фільмів працював з молодшимбратом Джином.
Корман відвідав Одеський фестиваль у 2013 році.
Вибрана фільмографія (режисер):
- 1955 - День, коли Землі настав кінець / Day the World Ended
- 1956 - Жінка з Оклахоми / The Oklahoma Woman
- 1956 - Стрілок / Gunslinger
- 1957 - Сага про жінок-вікінги і про їх подорож до вод Великого морського змія.
- 1958 - Вбивця, що плаче / The Cry Baby Killer
- 1958 - Я, бандит / I, Mobster
- 1960 - Жінка-оса / The Wasp Woman
- 1960 - Падіння будинку Ашеров / House of Usher
- 1960 - Остання жінка на Землі / Last Woman on Earth
- 1960 - Магазин жахів / The Little Shop of Horrors
- 1962 - Історії жаху / Tales of Terror
- 1963 - Ворон / The Raven
- 1964 - Маска Червоної смерті / The Masque Of The Red Death
- 1966 - Дикі ангели / The Wild Angels
- 1967 - Різанина в день Святого Валентина / St. Valentine's Day Massacre
- 1970 - Кривава мама / Bloody Mama
- 1971 - Червоний Барон / Von Richthofen and Brown
- 1975 - Капоне / Capone
- 1990 - Померти стоячи / To Die Standing
- 1991 - Кривавий кулак III: вимушений поєдинок / Bloodfist III: Forced To Fight
- 2000 - Клуб самогубців / The Suicide Club
- 2015 - Кулак дракона / Fist of the Dragon
- 2017 - Смертельні гонки 2050 / Death Race 2050