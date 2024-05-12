Роджер Корман в Одесі

У віці 98 років помер голлівудський сценарист, продюсер та режисер Роджер Корман. У його доробку було понад 400 фільмів. Про це повідомляє Le Figaro із посиланням на доньку Кормана Кетрін. Вона повідомила про смерть Кормана лише 12 травня, хоча помер він 9 травня, у своєму будинку в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

Протягом своєї понад 60-річної кар'єри Корман виробив стиль, який змусив критиків називати його «королем фільмів категорії В. Також він відкрив дорогу у кіно таким відомим режисерам, як Джеймс Кемерон та МартінСкорсез.

Роджер Корман народився 5 квітня 1926 року в Детройті, штат Мічиган. Після закінчення університету Корман влаштувався кур'єром до 20th Century Fox. Незабаром він почав працювати самостійно, продюсуючи до дев'яти фільмів на рік.

У 1959-1964 роках він зняв серію фільмів, заснованих на оповіданнях Едгара По, які отримали широкий резонанс, зокрема, «Яма та маятник» 1961 року.

Часом він працював як актор, зокрема зіграв сенатора у «Хрещеному батьку» Копполи, директора ФБР «Мовчанні ягнят» тощо. Над частиною фільмів працював з молодшимбратом Джином.

Корман відвідав Одеський фестиваль у 2013 році.

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