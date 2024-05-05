Бернард Гіллс є єдиним актором, який знявся в більш ніж одному фільмі, що здобув 11 «Оскарів»

У неділю, 5 травня, у Великій Британії помер актор Бернард Гілл, відомий своєю участю в оскароносних фільмах. Актор зіграв ролі у фільмах «Титанік», «Володар перснів», серіалі «Хлопці з чорного району» та інших.

Про смерть Бернарда Гілла повідомив його агент, передає BBC. Актор помер рано вранці на 80 році життя.

Що відомо про Бернарда Гілла

Британський актор народився у 1944 році та став популярним після ролі Йоссера Г’юза в серіалі «Хлопці з чорного району», здобувши численні нагороди на кінофестивалях. Останню роль актор зіграв у телесеріалі «Нічні виклики», який вийшов на екрани в 2022 році.

Бернард Гілл залишається єдиним актором, який зіграв у більш ніж одному фільмі, який отримав 11 нагород «Оскар» – у «Титаніку», в якому він зіграв роль капітана судна Едварда Сміта, та «Володарі перснів: Повернення короля», де він грав короля Теодена.

Вибрана фільмографія Бернарда Гілла:

1982 – «Хлопці з чорного району»

1982 – «Ганді»

1984 – «Баунті»

1988 – «Відлік потопельників»

1990 – «Місячні гори»

1996 – «Примара і темрява»

1997 – «Титанік»

1999 – «Справжній злочин»

1999 – «Сон в літню ніч»

2002 – «Король скорпіонів»

2002 – «Володар перснів: Дві вежі»

2003 – «Готика»

2003 – «Володар перснів: Повернення короля»

2004 – «Уімблдон»

2006 – Joy Division

2008 – «Франклін»

Нагадаємо, 3 лютого у 76 років помер відомий американський актор, продюсер та режисер Карл Везерс, який зіграв ролі у фільмах «Рокі» та серіалі по всесвіту «Зоряних війн» «Мандалорець».