У віці 79 років помер відомий британський актор Бернард Гілл
Бернард Гілл відомий за ролями у «Титаніку» та «Володарі перснів»
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У неділю, 5 травня, у Великій Британії помер актор Бернард Гілл, відомий своєю участю в оскароносних фільмах. Актор зіграв ролі у фільмах «Титанік», «Володар перснів», серіалі «Хлопці з чорного району» та інших.
Про смерть Бернарда Гілла повідомив його агент, передає BBC. Актор помер рано вранці на 80 році життя.
Що відомо про Бернарда Гілла
Британський актор народився у 1944 році та став популярним після ролі Йоссера Г’юза в серіалі «Хлопці з чорного району», здобувши численні нагороди на кінофестивалях. Останню роль актор зіграв у телесеріалі «Нічні виклики», який вийшов на екрани в 2022 році.
Бернард Гілл залишається єдиним актором, який зіграв у більш ніж одному фільмі, який отримав 11 нагород «Оскар» – у «Титаніку», в якому він зіграв роль капітана судна Едварда Сміта, та «Володарі перснів: Повернення короля», де він грав короля Теодена.
Вибрана фільмографія Бернарда Гілла:
1982 – «Хлопці з чорного району»
1982 – «Ганді»
1984 – «Баунті»
1988 – «Відлік потопельників»
1990 – «Місячні гори»
1996 – «Примара і темрява»
1997 – «Титанік»
1999 – «Справжній злочин»
1999 – «Сон в літню ніч»
2002 – «Король скорпіонів»
2002 – «Володар перснів: Дві вежі»
2003 – «Готика»
2003 – «Володар перснів: Повернення короля»
2004 – «Уімблдон»
2006 – Joy Division
2008 – «Франклін»
Нагадаємо, 3 лютого у 76 років помер відомий американський актор, продюсер та режисер Карл Везерс, який зіграв ролі у фільмах «Рокі» та серіалі по всесвіту «Зоряних війн» «Мандалорець».