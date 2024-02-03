Помер актор з фільмів «Рокі» та серіалу «Мандалорець» Карл Везерс
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У віці 76 років помер відомий американський актор, продюсер та режисер Карл Везерс, повідомляє Deadline з посиланням на заяву родини зірки. У повідомленні йдеться, що актор помер уві сні.
Карл Везерс народився 14 січня 1948 року в Новому Орлеані. Він займався американським футболом, але вже в 1974 році вирішив присвятити себе кінематографу.
Актор знявся у понад 75 фільмах та серіалах. Найбільшу популярність йому принесла роль Аполло Кріда в перших чотирьох фільмах «Рокі». Він також знявся у фільмах «Хижак», «Ніккі, диявол-молодший» та «Щасливчик Ґілмор». За роль в серіалі «Мандалорець» у 2019 році його номінували на премію «Еммі» як кращого актора у драматичному телесеріалі.
Вибрана фільмографія:
- 1970 – «МакКлауд»
- 1971 – «Вулиці Сан-Франциско»
- 1975 – «S. W. A. T.»
- 1975 – «Старскі і Гатч»
- 1975 – «Суботнім вечором в прямому ефірі»
- 1976 – «Роккі»
- 1976 – «Серпіко»
- 1977 – «Близькі контакти третього ступеня»
- 1978 – «Загін 10 з Наварон»
- 1979 – «Роккі 2»
- 1982 – «Роккі 3»
- 1985 – «Роккі 4»
- 1987 – «Хижак»
- 1988 – «Опівнічна спека»
- 1994 – «Швидка допомога»
- 1996 – «Щасливчик Гілмор»
- 2000 – «Ніккі, диявол-молодший»
- 2005 – «Облога прибульців»
- 2007 – «Месники»
- 2016 – «Колонія»
- 2017 – «Правосуддя Чикаго»
- 2019 – «Мандалорець»