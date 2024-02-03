Актору було 76 років

У віці 76 років помер відомий американський актор, продюсер та режисер Карл Везерс, повідомляє Deadline з посиланням на заяву родини зірки. У повідомленні йдеться, що актор помер уві сні.

Карл Везерс народився 14 січня 1948 року в Новому Орлеані. Він займався американським футболом, але вже в 1974 році вирішив присвятити себе кінематографу.

Актор знявся у понад 75 фільмах та серіалах. Найбільшу популярність йому принесла роль Аполло Кріда в перших чотирьох фільмах «Рокі». Він також знявся у фільмах «Хижак», «Ніккі, диявол-молодший» та «Щасливчик Ґілмор». За роль в серіалі «Мандалорець» у 2019 році його номінували на премію «Еммі» як кращого актора у драматичному телесеріалі.

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