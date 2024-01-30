Акторці виповнилось 90 років

Легенда італійського кіно, телеведуча та муза Федеріко Фелліні, Сандра Міло. Їй було 90 років. Акторка померла у своєму домі в Римі у сні. Поруч з нею були найближчі: родина та улюблені собаки Джим і Леді. Про це йдеться в офіційному повідомлені, яке розповсюдила родина акторки.

Сандра Міло була однією з найзначніших постатей італійської кіноіндустрії. Вона зіграла головну роль у фільмі Федеріко Фелліні «Вісім з половиною», який вважається одним з найкращих фільмів у історії кіно. У цьому фільмі Сандра Міло зіграла коханку головного героя, якого грає Марчелло Мастроянні, і ця роль стала однією з найвизначніших в її кар'єрі.

Актриса також зіграла в стрічці Фелліні «Джульєтта і духи». Її, поряд з акторкою та дружиною режисера Джульєттою Мазіною, називають музою Фелліні.

У 2021 році актриса була відзначена нагородою David di Donatello за досягнення у кар'єрі (фото La Republica)

Міло народилась 11 березня 1933 року в Тунісі. Справжнє ім'я та прізвище — Салватріс Олена Ліліана Греко. Дебют Сандри Міло відбувся у фільмі «Холостяк/Бакалавр» (1955, реж. Антоніо П'єтранджелі). Вона звернула на себе увагу в драмі Роберто Росселліні «Генерал Делла Ровере» (повія, 1959) і в комедії Антоніо П'єтранджелі «Адуа та її подруги» (Лоліта, 1960). Виконала головну роль в екранізації повісті Стендаля «Ваніна Ваніні» (1961, реж. Роберто Росселліні).

У 1968 році Сандра Міло йде з кіно, повністю присвятивши себе сім'ї і вихованню дітей. Вона повернулася на великий екран та на ТБ у 1979 році. Серед найкращих ролей цього періоду Маріанна в романтичній мелодрамі «Попелюшка 80» (1984, реж. Роберто Маленотті), Арабелла у фільмі Пупі Аваті «Серце не з тобою» (2003). У 2007 році з успіхом виступила на театральній сцені в спектаклі «8 жінок».

У 90-ті роки активно працювала на телебаченні, в дитячих шоу-програмах, розважальних проектах, записала кілька дисків з піснями. Міло знімалося майже до самої смерті. Однією з останніх її робіт був епізод у серіалі «Жиголо випадково» (2023).

У 2021 році актриса була відзначена нагородою David di Donatello за досягнення у кар'єрі.