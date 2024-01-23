Фільми Джуїсона були номіновані 46 разів на «Оскар», 12 разів вони отримали статуетку

У віці 97 років помер відомий канадський режисер та продюсер Норман Джуїсон. Про смерть режисера повідомив його речник Джефф Сандерсон, зазначивши, що Джуїсон помер у власному домі. На прохання родини інформацію про місце проживання не розголошують.

Джуїсон зняв чимало художніх фільмів, які вважаються класикою кінематографу та був тричі номінований на премію «Оскар» за найкращу режисуру за фільми «Душної південної ночі» (1967), «Скрипаль на даху» (1971) та «Влада місяця» (1987). Серед інших найвідоміших його картин: «Цинциннаті Кід» (1965), «Ісус Христос – суперзірка» (1973), «Кулак» (1978), «Правосуддя для всіх» (1979).

Загалом його фільми були номіновані 46 разів на премію «Оскар», 12 разів його фільми отримали статуетку.

Він народився 1926 року в Торонто. Навчався у коледжі Вікторії при Університеті Торонто. Студентом брав участь у написанні сценаріїв, займався режисурою та грав у театральних постановках. Після закінчення навчання переїхав до Лондона, де час від часу працював сценаристом дитячої телепрограми та актором епізодичних ролей на ВВС. У 1951 році повернувся до Канади.

Кар'єра Джуїсона як кінорежисера розпочалася з комедії «Сорок фунтів неприємностей» (1962) з Тоні Кертісом у головній ролі.

Драма «Дитина з Цинциннаті» (1965) зі Стівом МакКуїном у головній ролі, стала одним із найкращих фільмів про азартні ігри.

Мюзикл «Ісус Христос – суперзірка» (1973), заснований на бродвейському мюзиклі, написаному Ендрю Ллойдом Веббером і Тімом Райсом, став буквально революцією у цьому жанрі.

Останній фільм режисера, «Вирок», вийшов у 2003 році. Це трилер за романом Брайана Мура з Майклом Кейном у головній ролі. У тому ж році була опублікована його автобіографія «Ця жахлива справа пішла мені на користь».

Серед його нагород та номінацій – Золотий глобус, BAFTA, «Срібний ведмідь», премія Гільдії режисерів Америки за найкращу режисуру. У 2003 році Джуїсон отримав премію за значний внесок у кінематограф Канади.