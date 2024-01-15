Нагороди отримали Мел Брукс, Анджела Бассет, Керол Літтлтон, Мішель Саттер

Американська кіноакадемія вручила «Оскарів» за досягнення у кінематорафі, вже названо чотирьох лауреатів.

Зокрема нагороду отримав 97-річний режисер, сценарист, актор та продюсер Мел Брукс. Брукс належить до невеликого списку людей, що отримували всі найпрестижніші нагороди: «Оскар», «Еммі», «Ґреммі», «Тоні». Три з його картин увійшли до списку «100 найкращих комедій усіх часів»: «Виблискуючі сідла» під номером 6, «Продюсери» під номером 11 та «Молодий Франкенштейн» під номером 13. Дуже відомими є також його комедії «Всесвітня історія» та «Робін Гуд. Чоловіки в трико». Сім'я його матері походить з Києва.

Також були оцінені досягнення зірки фільму з кіновсесвіту Marvel «Чорна пантера» американської акторки Анджели Бассетт. 65-річна Бассет уже має в активі три премії «Black Reel», дві премії «Золотий глобус», сім премій «NAACP Image» та премію Гільдії кіноакторів США, а також одну номінацію на «Оскар» і сім номінацій на «Еммі».

Почесні «Оскари» також отримали кіномонтажерка Керол Літтлтон («Ромовий щоденник», «Ще одна з роду Болейн», «Марго на весіллі») та виконавча директорка кінофестивалю «Санденс» Мішель Саттер.

Нагадаємо, що 96-та церемонія Оскар відбудеться 11 березня 2024 року.