Організатори «Оскара» ще у 2020 році оголосили про зміну правил відбору номінантів у категорії «найкращий фільм». Нові правила стануть обов’язковими з 96-ї церемонії у 2024 році. Тобто у січні номінантів оголошуватимуть уже з урахуванням усіх анонсованих змін. Яким новим стандартам мають відповідати стрічки, щоб отримати головний приз? Кіноакадеміки, зокрема, ввели категорію «недостатньо представлених у кіно груп» до якої зарахували жінок, етнічних представників чи представників раси (окрім європеоїдної), ЛГБТ-спільноти, людей з інвалідністю.Нові правила мають «заохотити розмаїття і справедливе представництво на екрані і за його межами, щоб краще відображати різноманітність аудиторії».

Всього розроблено 4 нові стандарти:

один з акторів першого або другого плану повинен належати до недостатньо представленої расової або етнічної групи: бути темношкірим, латиноамериканцем, азіатом, жителем Близького Сходу тощо

щонайменше 30% акторського складу на другорядних ролях повинні бути від щонайменше двох недостатньо представлених груп: жінок, етнічних представників чи представників раси (окрім європеоїдної), ЛГБТ-спільноти або людей з інвалідністю;

основна тема чи сюжетна лінія картини повинна стосуватися недостатньо представлених груп;

на керівних та інших посадах повинні бути кілька представників недостатньо представлених груп; принаймні 30% знімальної групи мають складати представники недостатньо представлених груп.

Щоб отримати номінацію, фільм повинен відповідати щонайменше двом з чотирьох стандартів.

Попри те, що противники таких правил вже назвали їх «зворотнім расизмом і позитивною дискримінацією», заявляючи, що це підриває досягнення меншин та закликає людей ототожнювати себе «незахищеними», навіть, якщо вони не є такими. Але оголошені зміни таки почнуть діяти попри усі протести.

Своє рішення організатори назвали реакцією на дискримінаційні скандали які регулярно стаються довкола «Оскара». У 2016 році серед номінантів на кращі головні чоловічі та жіночі не виявилось жодного темношкірого актора, через що кіноакадеміків звинуватили у расизмі. Після цього організатори премії заявили про початок роботи над новими «антирасистськими нормами в кіно».

В 2019 році феміністки звинуватили кіноакдеміків у сексизмі, оскільки за всю історію вручення премії лише 5 жінок були номіновані в категорії «найкращий режисер».