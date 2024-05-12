У неділю, 12 травня, Україна здійснила аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини, повідомило Міністерство енергетики.

Окрім того, у неділю Україна надаватиме аварійну допомогу на запит Польщі – отримуватиме надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

«Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше 3% від добового споживання електроенергії», – йдеться у повідомленні міністерства.

«Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00)», – просить міненерго. У неділю міненерго планує імпортувати 6871 МВт/год електроенергії.

На початку квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що внаслідок тривалих російських обстрілів української енергетики протягом останніх тижнів знищено близько 80% теплових електроцентралей.