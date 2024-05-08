Зараз на ПАЕС працюють три енергоблоки ВВЕР-1000

На Південноукраїнській АЕС розпочали підготовку до зведення двох енергоблоків за американською технологією АР1000 Westinghouse. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому» з посиланням на в.о. голови правління компанії Петра Котіна. Зараз на АЕС експлуатують три енергоблоки.

«Ми розпочинаємо підготовку до будівництва двох нових енергоблоків на майданчику ПАЕС. Враховуючи нагальні потреби України в сучасній надійній генерації та тривалий цикл будівництва, ми повинні розпочати цей процес уже сьогодні, здійснити інженерно-вишукувальні та передпроєктні роботи, провести необхідні розрахунки тощо. Нагадаю, що згідно з Енергетичною стратегією України до 2050 року нам потрібно мати 24 ГВт атомних потужностей», – заявив Петро Котін під час робочої поїздки на ПАЕС 7 травня.

Особливою рисою американської технології АР 1000 є можливість маневрування блоків, що дозволить зберегти потужності української енергетики навіть в умовах скорочення теплової та гідрогенерації в країні через російські обстріли. Також сучасна технологія АР 1000 дозволяє будувати дуже компактні та ефективні енергоблоки.

Зазначено, що всі підготовчі роботи та видатки на будівництво нових атомних енергоблоків здійснюються за кошт компанії. Кошти державного та місцевих бюджетів, а також кошти чи обладнання, що спрямовуються для відновлення вітчизняної енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок російських обстрілів, «Енергоатомом» не використовуються.

Нагадаємо, «Енергоатом» та Westinghouse домовились про будівництво в Україні девʼяти нових енергоблоків за технологією АР1000. У квітні 2024 року на Хмельницькій АЕС заклали перший куб бетону інфраструктури енергоблока №5.