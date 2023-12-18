Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін і CEO Westinghouse Патрік Фрагман підписали контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного енергоблоку (АЕС) за технологією AP1000. Про це 17 грудня повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», посилаючись на міністра енергетики України Герман Галущенко.

«Це означає, що ми розпочинаємо практичну реалізацію нашого курсу на повний відхід від радянсько-російських технологій, і співпраці з нашими американськими партнерами для посилення енергетичної безпеки України та оновлення нашої атомної енергетики», – сказав Герман Галущенко.

За його словами, установка вже виготовлена і наразі перебуває у США. Будівельні роботи на майданчику Хмельницької АЕС розпочнуться після ухвалення необхідного законодавства Верховною Радою України.

«Ми йдемо в досить скоординованому графіку. Зараз завершуємо роботу з техніко-економічним обґрунтуванням, далі має бути ухвалено відповідний закон (про будівництво Х5/Х6 - ІФ)», – уточнив міністр.

Галущенко нагадав, що фінансування здійснюватиметься за рахунок власних коштів «Енергоатому» і залученого кредитування U.S. Exim Bank, а вартість будівництва одного блоку AP1000 оцінюють приблизно в 5 млрд доларів. Зі свого боку Котін уточнив, що після ухвалення закону компанія буде готова в найкоротші терміни почати будівельні роботи зі спорудження блоку, який додасть 1,1 ГВт встановленої електричної потужності в енергосистему країни. Очільник Westinghouse нагадав, що п'ять блоків AP1000 вже побудовані й експлуатуються на АЕС у США та Китаї, і ще п'ять блоків майже готові до початку роботи.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року «Енергоатом» і Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. У червні 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, що будуватимуться за технологією AP 1000 в Україні, з п'яти до дев'яти одиниць, і про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse. У липні 2022 року компанії уклали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на майданчику Хмельницької АЕС в Україні.

AP1000 – це проект атомної електростанції розроблений та впровадений Westinghouse Electric Company. Станція є ядерним реактором з покращеним використанням пасивних засобів безпеки та багатьма нововведеннями спрямованими на зниження капітальних витрат та покращення її економіки.