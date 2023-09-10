Усі українські енергоблоки планують перевести на американське пальне до 2024 року

На Рівненську АЕС вперше в історії завантажили паливо, яке виготовили компанії Westinghouse та «Енергоатом». Раніше паливо для українських АЕС виготовляла виключно Росія, повідомили у прес-службі Міненергетики у неділю, 10 вересня.

Паливо американсько-українського виробництва завантажили для реакторів ВВЕР‑440 вперше за історію існування станцій. Усі чотири АЕС планують перевести на це паливо до 2024 року.

«Величність цього дня – це кінець монополії росіян на цьому сегменті ринку ядерного палива. І я дуже сподіваюся, що цей день відкриє шлях до швидких санкцій проти росіян в атомній енергетиці», – прокоментував подію Герман Галущенко.

Контракт на постачання відповідних паливних збірок ВВЕР-440 було укладено ще у вересні 2020 року, зазначив Герман Галущенко. Це свідчить про те, що українська енергетика ще до повномасштабного вторгнення взяла курс на позбавлення від паливної залежності від Росії.

Як інформував ZAXID.NET, керівництво «Енергоатома» очікує, що співпраця з Westinghouse допоможе витіснити Росію зі світового паливного ринку. Відтак Україна до 2024 року перейде на американське пальне Westinghouse. Вже сім енергоблоків українських АЕС повністю переведені на американське ядерне паливо Westinghouse.