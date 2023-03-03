Американська компанія Westinghouse готова продавати ядерне паливо для українських атомних енергостанцій. Всі чотири діючі АЕС отримають американське паливо до 2024 року, а в майбутньому Україна може отримати завод з виготовлення ядерного палива. Керівництво «Енергоатома» очікує, що співпраця з Westinghouse допоможе витіснити Росію зі світового паливного ринку.

Паливна компанія з США може повністю забезпечити українські АЕС до кінця 2023 року, повідомив у середу, 1 березня, міністр енергетики України Герман Галущенко. Перехід на американське паливо може допомогти сепаруватися від російських енергопродуктів та витіснити Росію з ринку, розповів міністр після відвідин заводу Westinghouse у Швеції.

«Результати нашої кооперації надихають і дають впевненість у тому, що вже цього року ми посунемо Росію з переліку гравців на ринку ядерного палива. Цьому сприятиме тісна та плідна співпраця фахівців Westinghouse та Енергоатому», – розповів Герман Галущенко, повідомили у прес-службі «Енергоатому».

Підписали меморандум щодо виробництва ядерного палива для українських реакторів ВВЕР-440 Westinghouse ще у 2020 році в присутності президента Володимира Зеленського. Зараз «Енергоатом» та Westinghouse працюють над пришвидшенням переходу на американське паливо, зазначили в прес-службі «Енергоатома». Після початку повномасштабної російсько-української війни «Енергоатом» відмовився від російських тепловидільних збірок. «Україна стала першою державою на європейському континенті, якій вдалося диверсифікувати постачання ядерного палива для реакторів АЕС!» — наголосив президент «Енергоатома» Петро Котін.

Петро Котін заявив, що вже сім енергоблоків українських АЕС повністю переведені на американське ядерне паливо Westinghouse. До 2024 року планують перевести решту вісім на паливо американської компанії. На думку президента «Енергоатома», це допоможе Україні набути остаточної енергетичної незалежності від Росії.