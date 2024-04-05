Протягом останніх тижнів росіяни посилено обстрілюють енергетичну інфраструктуру України

Внаслідок тривалих російських обстрілів української енергетики протягом останніх тижнів знищено близько 80% теплових електроцентралей. Про це у четвер, 4 квітня, повідомив в інтерв’ю естонському ERR прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Росіяни регулярно завдають ударів по теплоелектростанціях України, через що країна втратила значну частку своїх потужностей. За словами прем’єр-міністра, йдеться про втрату понад шістьох гігаватів потужностей гідро- та вугільної енергетики.

«Росіяни продовжують бити ракетами по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80% теплоенергостанцій, які працюють на вугіллі», – повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що Естонія має старе радянське обладнання, яке могло б допомогти відновити втрачені потужності та прискорити ремонт енергостанцій. Він також зазначив, що Україна працює з іншими партнерами, щоб створити децентралізовану систему енергопостачання. Водночас наразі в Україні спостерігаються перебої з постачанням енергії як цивільним, так і промисловості.

Масовані обстріли енергетики України – які наслідки

Наприкінці березня Росія активізувала обстріли по критичній інфраструктурі України. Зокрема, масовані атаки та об’єкти енергетики відбулися 22 та 29 березня – тоді окупанти обстріляли ДніпроГЕС – найбільшу гідроелектростанцію, розташовану на Запоріжжі.

Крім того, росіяни завдали ударів по Зміївській ТЕС на Харківщині, на якій внаслідок атаки зруйновані всі енергоблоки. Мер Харкова Ігор Терехов 1 квітня заявив, що у місті обстрілами зруйнована практично вся енергетична інфраструктура. Через критичну ситуацію в енергосистемі у Харкові навіть призупинили роботу метрополітену.

Внаслідок обстрілу росіян також зруйновані всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС на Прикарпатті. На відновлення теплоелектростанції треба щонайменше 4 мільярди гривень. Також під час обстрілу 29 березня окупанти намагалися атакувати ракетами Дністровську ГЕС на Буковині, щоб підтопити територію Молдови.

Попри те, що «Укренерго» заявляло, що росіянам не вдалось суттєво вплинути на роботу енергосистеми, через дефіцит електроенергії у шістьох областях України з 4 квітня ввели графіки відключення світла. Електроенергії не буде по вечорах у Дніпропетровські, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській, Сумській та Полтавській областях.