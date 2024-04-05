Зупинка метро пов'язана з атаками росіян на енергетичну інфраструктуру України

У Харкові у п’ятницю, 5 квітня, близько 7:30 призупинив роботу метрополітен. О 9:00 рух метро відновили, повідомило в Telegram КП «Харківський метрополітен».

«Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху буде повідомлено додатково», – йдеться у дописі.

Причину зупинки руху не називають. Натомість як пише «Укрінформ» зупинка пов'язана з ситуацією в енергосистемі.

Оновлено. О 9:00 комунальне підприємство повідомило про відновлення руху поїздів лініями метрополітену.

Нагадаємо, що 22 березня в результаті російської атаки була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.

23 березня у Харкові та області без світла залишались 275 тис. споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тис. споживачів. 25 березня вдалося запустити метрополітен. Згодом – частину тролейбусів. Рух трамваїв досі не вдалося відновити.

Через російські обстріли 31 березня Харків повернувся до погодинних відключень електрики. Наразі в місті та прилеглих населених пунктах діють графіки планових вимкнень світла та аварійні відключення, тривалість яких різниться по районах. За словами голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, очікується, що поновлення електропостачання Харкова займе до двох тижнів.