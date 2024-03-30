Харківська кав'ярня Makers почала роботу напередодні турбулентних часів. Її засновник Дмитро Кабанець зміг зберегти бізнес під час карантину коронавірусу та повномасштабної війни. Наразі Makers з маленької кав'ярні переросла в мережу, активно волонтерить та шукає шляхи, як розвивати бізнес у Харкові.

ZAXID.NET поспілкувався з Дмитром Кабанцем про кавову спільноту, ентузіазм працювати попри обстріли та підтримку харків'ян, яку бізнес отримав у скрутні часи.

«У мене була дуже велика віра»

Дмитро Кабанець за освітою інженер та автомеханік. Проте він опанував професію бариста і мріяв про власну кав'ярню, де зможе збирати однодумців. Реалізувати мрію і відкрити перший заклад у самому центрі Харкові йому вдалося 2019 року.

«Думав, що це буде невеличка кав'ярня to go, але вийшло трошки по-іншому. Вдалося відкрити невеличку кав'ярню з кількома посадковими місцями. Коли придумував назву, то зрозумів, що я така людина, яка завжди щось робить і не зупиняється. І в Харкові таких людей багато. І вирішив, що ми назвемось Makers, бо це про тих, хто щось створює. Про дієвців», – пояснює Дмитро.

Він пригадує, що взагалі не мав досвіду в бізнесі й управлінні. Говорить, що кав'ярня, можливо, була дуже схожою на інші, які вже працювали в Харкові. Однак у Makers вболівали за якість кави й відмовлялись від сиропів.

«Звичайно, у цьому ми теж не були одні, але таких кав'ярень було не так багато. Вважаю, що нам вдалось створити свою спільноту. Вона дуже різноманітна, бо хтось художник, хтось співак, хтось працює на заводі, ремонтує автомобілі, хтось військовий. Однак всі вони мейкери», – розповідає Дмитро.

Дмитро Кабанець (Фото «Люк»)

Кав'ярня Makers відкрилася у жовтні 2019 року. У листопаді й грудні відвідувачів було небагато, бо про кав'ярню мало знали. Січень та лютий 2020 були дуже спокійними, і Дмитро сподівався на пожвавлення у березні. Проте через пандемію коронавірусу Makers були змушені припинити роботу на понад два місяці.

«Попри все нам вдалось пережити ковід. Перед відкриттям кав'ярні я продав свою машину. Під час карантину брав авто у батька і розвозив каву та всілякі аксесуари до неї по Харкову, щоб якось підтримувати роботу. У цьому теж була така ідея: навіть коли всі сидять вдома, я намагаюсь популяризувати свою кав'ярню і робити людям приємне. Так я їздив по різних районах міста, що нас дуже підтримувало», – говорить Дмитро.

Команді Makers вдалось вийти на доковідний рівень заробітку восени 2021 року. Водночас у Харкові через коронавірус закрилася низка закладів.

«Багато хто не витримав морально. Але в мене була дуже велика віра. Я сам ставав за бар і працював як бариста, щоб заробити для сім'ї й не закрити кав'ярню», – каже засновник Makers.

«Ми не конкуренти, а друзі»

На початок повномасштабного вторгнення у Харкові працювали вже дві кав'ярні Makers. Через небезпеку й влучання ракет поблизу закладів команда не ризикувала відновлювати роботу. Вибухова хвиля пошкодила двері однієї з кав'ярень. Чоловік чекав, коли зможе продовжити роботу й не виїжджав з Харкова, хоч у лютому 2022 року його дитині було лише два місяці.

«Залишатися в Харкові – це було тверде сімейне рішення. Ми дивилися на ситуацію в місті й розуміли, що ранувато відкриватися, але мені дуже хотілося працювати. Коли друзі писали: "Діма, потрібна кава, будь ласка, приїжджай". Тоді я йшов, працював годинку-дві, розвозив каву, наприклад, для рятувальників», – каже Дмитро.

Повноцінно кав'ярні відновили роботу на початку квітня 2022 року. Соцмережі Makers почали вести українською, це питання обговорювали і раніше.

«Після відкриття ми працювали з благодійними фондами. Потім нам вдавалося возити каву військовим. Зараз дуже важко порахувати, скільки кави ми зварили. Бувало, що за тиждень використовували до 40 кілограмів зерен», – розповідає Дмитро.

Серед низки благодійних ініціатив Makers приєдналися до допомоги Людмилі – мешканці села Довгеньке Ізюмського району. Жінка самостійно розмінувала власний город й шукала ресурс, щоб жити далі.

«Якась з харківських кав'ярень кинула клич, що потрібно назбирати грошей для Людмили. Ми об'єдналися з іншими кав'ярнями. Вважаю, що в таких ситуаціях ми не конкуренти, а друзі, які роблять спільну справу. Ми готували й продавали кукурудзу, яку виростила Людмила», – каже Дмитро.

«Рекордна каса»

Загалом команді Makers вдалося відкрити у Харкові ще дві кав'ярні та одну точку, яка працювала в парку. Крім цього, у липні 2023 року команда відкрила заклад у деокупованому Куп'янську.

«Взимку кав'ярня у Куп'янську не працювала, але з 1 квітня ми її запустимо знову. Заклад ми відкрили у волонтерському хабі. Робити каву захотіла дівчинка, яка там працювала. У будинок, де вона жила, прилетів снаряд, у неї була контузія. Зараз вона одужала й хоче знову працювати», – розповідає Дмитро.

Пізно ввечері 23 січня 2023 року росіяни обстріляли Харків. Дві ракети влучили в будинок, де розташована одна з кав'ярень Makers. Сім'я Дмитра мешкає неподалік.

«Я розумів, що щось сталося з кав'ярнею, і, можливо, її вже нема. Взяв телефон і подивився, що спрацювала сигналізація, що датчики руху працюють. Потім відкрив камеру, побачив, що немає вікон, але те, що я взагалі відкрив камеру, для мене стало таким заспокійливим фактором. Я побіг у кав'ярню, всередині все було засипано склом. Туди почали приїжджати різні служби. Приїхала моя команда, яка лише нещодавно закрила зміну. Ми поприбирали й почали варити каву», – розповідає Дмитро.

Makers працювали цілу ніч. Засновник кав'ярні пригадує, що з різних районів міста приїжджали їхні друзі й пропонували допомогу.

«Вікна кав'ярні займають 80% від усіх стін. У нас дуже просторе й світле приміщення. Тієї ночі приїхав мер і сказав, що вранці нам виділять плити ОСБ, щоб зашити вікна. Ми хотіли зробити це вночі, бо надворі було -10°C, і почали шукати плити самостійно. Мені зателефонував Гамлет [художник Гамлет Зіньківський] і запропонував допомогу. Так ми випадково знайшли знайомих, в яких були листи ОСБ – о 5:30 нам вдалось зашити вікна», – пригадує Дмитро.

Вже вранці Makers відкрилися за графіком. Першу годину каву продавали з собою, команда завершувала прибирання. Дмитро говорить, що за той день каса була рекордною.

«Про нас дуже багато написали вночі, бо ми до ранку варили каву, пригощали тих, хто постраждав і хто допомагав після обстрілу. Обсмажчики одразу вислали нам каву. Постачальники відправили нам 4 чи 5 ящиків стаканчиків. Вони взагалі нічого не казали, а просто взяли й відправили. Зранку після прильоту, здається, нас підтримати прийшло пів-Харкова. Це дуже велика честь», – каже власник Makers.

Наразі у кав'ярні ще не встановили вікна й збирають на них гроші. Для цього потрібно приблизно 300 тис. грн. Власник кав'ярні також планує замінити меблі, які мають пошкодження після обстрілу. Він розповідає, що будівлю, яка постраждала від обстрілу, звели 1908 року й там була пекарня.

«Коли ми тільки там відкрилися, то була невеличка ідея, що відтворюємо те, що було на початку, будівля працює за призначенням. Тобто тут була французька пекарня, а ми відкрили кав'ярню з випічкою. Коли робили ремонт, то спочатку не думали, що вийде так довго і дорого. На стінах був шар штукатурки й фарби завтовшки 30 см. Ми це все забрали. Дуже хотіли показати, якою насправді красивою є будівля, що на цих підвіконнях можуть сидіти люди й пити каву, а не просто продавати цигарки й алкоголь», – розказує Дмитро.

У 2024 році Дмитро планує розвивати бізнес у Харкові. Крім цього, є ідея відкрити кав'ярню у Сполучених Штатах. Підприємець говорить, що сили працювати й триматися йому дають інші люди. За його словами, саме робота допомагає морально триматися під час війни.

«Мені дуже хочеться поділитися тим, що роблю, з іншими людьми. З друзями, з незнайомцями. Я не хочу працювати лише заради самого себе. Хочеться створювати щось для інших. Розумію, що роблячи щось не зупиняючись ти підтримуєш інших», – впевнений Дмитро.