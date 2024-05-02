Компанія Ethical Capital Partners, яка володіє одним із найпопулярніших порносайтів у світі PornHub, зареєструвалася платником ПДВ як постачальник електронних послуг в Україні. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

«Дякую PornHub за повагу наших податкових законів! Тепер можна стежити за сумлінною сплатою податків не тільки OnlyFans. Остання, до речі, поповнила бюджет на 0,7 млн доларів за I квартал», – написав Гетманцев.

За його словами, за перші три місяці 2024-го в Україні з’явилися 17 нових платників податків. А ще 78 зі 105 компаній задекларували свої податкові зобов’язання на 2,4 млрд грн.

За словами Гетманцева, найбільші платники ПДВ з цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд гривень ще до настання граничного строку. Мова йде про такі компанії Google, Apple, Meta та Valve corporation.

«Загалом можна відзначити векторну позитивну динаміку: великі міжнародні цифрові компанії вважають український ринок економічно привабливим, зростає чесна конкуренція на ринку цифрових послуг, відповідальний бізнес працює на укріплення української економіки та держави», – підсумував Гетманцев.