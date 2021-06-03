Депутати Верховної Ради підтримали у другому читанні законопроект №4184, який зобов’язує компанії-нерезиденти сплачувати ПДВ на онлайн-послуги в Україні. За законопроект проголосували 283 народні депутати.

Новий закон доповнює статтю №208 Податкового кодексу нормою про оподаткування електронних послуг, які надають фізичним особам на території України, в розмірі 20%. Таким чином, іноземні онлайн-сервіси на кшталт Facebook, Netflix, Youtube та інших, якими користуються українці, повинні будуть платити податок за свою фактичну роботу в країні.

Під електронними послугами мається на увазі надання доступу до контенту через інтернет. Це може бути доступ до зображень, світлин, текстів, книг, журналів, відео, аудіо, ігор тощо.

При цьому закон не стосуватиметься простого користувача соцмереж і пошукових сервісів, також звільнять від оподаткування надання освітніх послуг.

Компанія-нерезидент – це компанія, у якої немає в країні постійного представництва. Для того, щоб надавати послуги українцям, вона зобов’язана зареєструватися в українській податковій як платник ПДВ. Сплачувати податки нерезиденти будуть в іноземній валюті.

Водночас із Податкового кодексу виключили норму про «податок на іноземну рекламу». Це означає, що українські юрособи та ФОП не повинні будуть платити 20% податку при купівлі електронних послуг у іноземних компаній.

Згідно з підрахунками авторів закону, нові норми залучать до бюджету додаткові 3 млрд грн.

Яких компаній стосуватиметься

Під дію нового закону (коли він набуде чинності) потраплять міжнародні компанії, котрі надають послуги з перегляду цифрового контенту за допомогою мережі інтернет. Наприклад, це Netflix та Apple TV.

Також це компанії, що надають доступ до хмарних технологій – Apple iCloud, Google Drive, та рекламні послуги в інтернеті, мобільних застосунках та інших електронних ресурсах – Facebook, Instagram.

Окрім того електронними послугами вважатимуться постачання електронних примірників програм (App Store, Google Play), так само як і надання ліцензій на використання програм (Microsoft, Oracle).

Наразі невідомо, чи підпаде в Україні під дію закону робота таких майданчиків як Amazon та eBay. Фактично вони не надають електронних послуг, а лише забезпечують фізичний продаж.

Яка ситуація в Європі

Такі податки для інтернет-гігантів вже кілька років існують в країнах Європи. Їхньому запровадженню перебувала низка скандалів. Наприклад, уряди Франції та Великої Британії (нині вже не член ЄС) звинувачували Apple, Google, Amazon і Facebook в ухиленні від сплати податків, попри зароблені компаніями мільярди в цих країнах.

Нині у податковому законодавстві низки країн-членів Союзу запроваджений окремий механізм оподаткування для цифрових послуг, які надають компанії-резиденти однієї країни фізичним особам на території іншої країни-члена ЄС.

Фактично він передбачає, що Google, Facebook, YouTube та інші надавачі електронних послуг зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ в одній з країн ЄС та сплачувати цей податок з послуг, що надаються ними на території усіх інших країн ЄС.

Окрім того, наприклад, в Італії у бюджеті на 2020 рік був передбачений новий податок для цифрових компаній. Італійці зобов'язали Facebook, Google, Amazon та інших сплачувати 3% з інтернет-транзакцій.

У сусідній Польщі наразі планують запровадити п'ятивідсотковий податок для цифрових гігантів, чиї глобальні річні доходи перевищують 750 млн євро, а доходи від інтернет-реклами в Польщі — понад 5 млн євро.

Чи подорожчають Facebook та YouTube в Україні

Наразі немає точної інформації, чи призведуть запропоновані зміни до здорожчання електронних послуг в Україні та яким воно буде, оскільки багато чого залежатиме від ринкової кон’юнктури.

Як пише «Економічна правда», наприклад, у Росії після запровадження аналогічних змін більшість іноземних компаній не збільшували вартості своїх послуг, а розцінки в деяких змінилися лише на незначний відсоток.