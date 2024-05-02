МХП - найбільший виробник та експортер курятини в Україні

Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) Юрія Косюка купив 24,9% корпоративних прав ТзОВ «Український м’ясний хутір» бізнесмена Олега Дмитрука з Луцька. Підприємства Олега Дмитрука випускають продукцію під торговими марками Kabanosy, «Чікенззз», Parowki.

МХП уклав договір купівлі-продажу 100% корпоративних прав м’ясопереробного бізнесу 15 квітня 2024 року, повідомляє Ліга.Бізнес. Для викупу решти 75,1% корпоративних прав МХП має отримати дозвіл Антимонопольного комітету України. У компанії вважають, що це станеться до кінця 2024 року.

Повна вартість угоди становить 14 млн євро, викуплена частка коштує 3,5 млн євро.

Додамо, що у 2019 році Антимонопольний комітет України запідозрив МХП у зловживанні монопольним становищем на ринку.

«Миронівський хлібопродукт» – найбільший виробник та експортер курятини в Україні. За даними компанії, вона займає понад 55% українського ринку виробництва курятини та 35% її споживання. МХП представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко», «Бащинський». Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 59,7% акцій МХП. Основні потужності групи розташовані в Україні, також вона має фабрики у Словенії, Сербії, Хорватії й Боснії та Герцеговині. Її земельний банк становить 360 тис. га.