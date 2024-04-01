Російська армія зруйнувала практично всю комунальну та приватну енергетичну інфраструктуру Харкова. Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю LIGA.net.

«Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, приватна теж розтрощена. Росія хоче нас залякати, але це неможливо ... Були часи, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000. Ситуація для енергетичної галузі дуже важка», – розповів міський голова Харкова.

Терехов заявив, що ситуація для енергетичної галузі дуже важка, однак ніхто не опускає руки. Він нагадав, що під час масованого удару 22 березня Росія зруйнувала всі трансформаторні підстанції у місті, пошкодила ТЕЦ.

«У Харкові був блекаут. Відновити ці потужності швидко неможливо. Вони працюють, але повністю не відновлені. Нам вдалося разом з енергетиками зробити диво. Вже ввечері наступного дня почало з'являтися світло у житлових будинках. На жаль, не вистачає напруги», – зазначив мер Харкова.

За його словами, через російські обстріли у місті довелось достроково завершити опалювальний сезон. Введені графіки відключення світла – погодинні.

«У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 тис. харків'ян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 мільйонів порцій їжі», – сказав він.

Зазначимо, що Харків практично повністю залишився без світла після масованого російського обстрілу енергосистеми 22 березня, коли Росія випустила по Україні понад 150 цілей. У місті виникли проблеми з подачею води та тепла.

За словами Терехова, найчастіше росіяни використовують для ударів С-300. Стріляють з Бєлгородської області. Ці снаряди за 40 секунд долітають до Харкова. Крім того, окупанти частіше використовують «шахеди».

Мер Харкова додав, що на тлі поширених у ЗМІ повідомлень про загрозу нового наступу росіян на Харків, паніки у місті немає. Залякування Росії не працюють – люди згуртовані.

Як інформував ZAXID.NET, 27 березня, російські окупанти вперше за час повномасштабної війни проти України випустили по Харкову керовані боєприпаси великого калібру. Внаслідок атаки у місті є загиблий, ще 18 людей поранені.