Внаслідок удару постраждали п'ятиповерхові будинки, школа та інститут невідкладної хірургії

У середу, 27 березня, російські окупанти вперше за час повномасштабної війни проти України випустили по Харкову керовані боєприпаси великого калібру. Внаслідок атаки у місті є загиблий, ще 18 людей поранені, серед них – четверо дітей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни атакували Харків приблизно о 15:50 27 березня. У місті пролунало два вибухи – голова ОВА повідомив, що окупанти завдали удару по Шевченківському району Харкова, розташованому на півночі міста.

«Одна людина загинула та щонайменше десять зазнали травм різного ступеня внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова. Серед поранених — чотири дитини», – повідомив Олег Синєгубов.

Згодом голова ОВА уточнив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 16 осіб. Пізніше в ефірі телемарафону Олег Синєгубов підтвердив поранення у 18 людей. Серед них є трьохмісячна дитина.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи російську атаку на Харків, повідомив про щонайменше 19 поранених. Середи них – четверо дітей, двоє з яких – 2022 та 2023 років народження.

«Харків. Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і “шахедів”. Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі. На цей час відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним та близьким», – прокоментував напад Володимир Зеленський.

«За попередніми даними, сьогодні ворог вперше по Харкову завдав удару саме керованим боєприпасом великого калібру», – повідомив Олег Синєгубов.

Які саме керовані боєприпаси застосували окупанти, наразі встановлюють правоохоронці. Водночас начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов заявив, що за попередньою інформацією, росіяни вперше з 2022 року застосували дешевший аналог крилатої ракети УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250. У прес-службі Повітряних сил також повідомили про пуски КАБів з тактичної авіації у бік Харківщини.

«Це не КАБ, попередньо дистанція роботи приблизно 90 км цього боєприпасу. Він менший за КАБ, але руйнівна сила досить серйозна, потужна. Я припускаю, що це було просто випробування на цивільному населенню Харкова, ось таке цинічне», – розповів Олег Синєгубов.

Російські удари припали на загальноосвітню школу та житлові п’ятиповерхові будинки. Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про те, що внаслідок атаки постраждав інститут невідкладної хірургії.

«Унаслідок ворожої атаки пошкоджені два п’ятиповерхових та чотириповерховий житлові будинки, три автомобілі», – уточнили у прес-службі МВС.

Наразі кількість постраждалих та наслідки атаки уточнюються.