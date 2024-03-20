Російські окупанти у середу, 20 березня, завдали чергового удару по Харкову внаслідок чого четверо людей загинули, а ще семеро отримали травми різного роду важкості. Також у місті зафіксовані значні руйнування.

Повітряна тривога в місті та області почалась о 12:15, а вибух у Харкові було чутно приблизно о 13:00.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на місці прильоту сталася велика пожежа. Кадри з місця удару росіян по Харкову показали в ДСНС.

Начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі міста. Пожежа охопила понад 1000 м2.

«Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції», – повідомив він.

За словами Болвінова, відомо про трьох загиблих та 5 поранених. Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Наразі триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

«На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою», – написав він.

Згодом в ДСНС уточнили, що площа загорання на території одного з підприємств міста становить понад 2000 м2. Тим часом Telegram-канал Ґвара опублікував відео перших хвилин після ракетного удару по підприємству в Харкові.

За попередніми даними прокуратури, удар по місту був нанесений ракетою Х-59.

О 16:40 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість загиблих зросла до чотирьох людей.

Нагадаємо, що 8 березня у Вовчанську Харківської області російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого загинули чоловік і жінка.